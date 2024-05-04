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Мы говорим про игры, кино, поп и гик-культуру! Мы обсуждаем то, что окружает каждого из нас: от лучших серий «Клиники» до внезапно взлетевших инди-игр. Ведущие подкаста – издатель Кибера на Спортсе Кирилл Новокщенов и медиаменеджер Кибера на Спортсе Михаил Ложков. Подписывайтесь на нас, слушайте нас и спорьте с нами на всех возможных платформах. И добро пожаловать в главное меню! Поддержать подкаст: https://boosty.to/glavnoe.menu Написать нам: glavnoemenu.box@gmail.com Чатик подкаста: https://t.me/glavnoe_menu_chat

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