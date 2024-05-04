50 вещей, которые мы любим: от «Ведьмака 3» и «Интерстеллара» до тостера и Anacondaz
Возрастное ограничение: 18+
Поддержать подкаст: https://boosty.to/glavnoe.menu
Написать нам: glavnoemenu.box@gmail.com
Чатик подкаста: https://t.me/glavnoe_menu_chat
Таймкоды:
00:00 Это 50-й выпуск подкаста!
05:52 О чем этот выпуск?
23:19 Наши 10 любимых фильмов
54:01 Наши 10 любимых сериалов
01:16:36 Наши 10 любимых мультиков/мультсериалов/аниме
01:36:44 Наши 10 любимых игр
02:08:14 Наши 10 любимых штук
Слушайте подкаст на всех платформах: https://glavnoe-menu.mave.digital/
Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/24465189
Apple Poscasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/id1661508386?l=en
Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYXZlLmRpZ2l0YWwvNDI4MTk?hl=ru
Castbox: https://castbox.fm/channel/id5257109?country=ru
Pocket Casts: https://pca.st/podcast/a49ceb10-722b-013b-f271-0acc26574db2
Возрастное ограничение: 18+
Поддержать подкаст: https://boosty.to/glavnoe.menu
Написать нам: glavnoemenu.box@gmail.com
Чатик подкаста: https://t.me/glavnoe_menu_chat
Таймкоды:
00:00 Это 50-й выпуск подкаста!
05:52 О чем этот выпуск?
23:19 Наши 10 любимых фильмов
54:01 Наши 10 любимых сериалов
01:16:36 Наши 10 любимых мультиков/мультсериалов/аниме
01:36:44 Наши 10 любимых игр
02:08:14 Наши 10 любимых штук
Слушайте подкаст на всех платформах: https://glavnoe-menu.mave.digital/
Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/24465189
Apple Poscasts: https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/id1661508386?l=en
Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYXZlLmRpZ2l0YWwvNDI4MTk?hl=ru
Castbox: https://castbox.fm/channel/id5257109?country=ru
Pocket Casts: https://pca.st/podcast/a49ceb10-722b-013b-f271-0acc26574db2